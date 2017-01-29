Главные новости

Голландия: эвтаназия становится принудительной

Опубликовано вс, 29/01/2017 - 20:32 пользователем admin

Впервые в истории Голландии врач был признан виновным в совершении принудительной эвтаназии. Больная, страдавшая старческим слабоумием, была умервщлена врачом, в то время как не было никаких уверенных данных о том, что она хочет подвергнуться этой процедуре, которая в Королевстве Нидерланды официально разрешена. Ссылаясь на якобы сказанные устно, ничем неподтвтержденные слова 80-летней пациентки, врач принял решение лишить ее жизни.

«Суррогатное материнство» в России и мире — взгляд Церкви и правовой аспект

Опубликовано сб, 28/01/2017 - 14:25 пользователем admin

Суррогатное материнство представляет собой один из широко применяемых методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В России в период с 2008 по 2012 гг. количество программ суррогатного материнства увеличилось более чем в 2 раза .

 

Почему нас принуждают платить налог на аборты?

Опубликовано ср, 11/01/2017 - 17:15 пользователем admin

Прошло ровно два года с того момента, когда Святейший Патриарх Кирилл выступил с инициативой отмены финансирования абортов из ОМС . Таким образом, Церковь пошла в наступление на одно из самых страшных явлений в жизни общества. С момента разрешения абортов незаконным правительством Ленина в практику вошло не только разрешенное убийство младенцев во чреве как таковое, но и введено государственное поощрение в виде субсидий на бесплатные аборты. Таким образом, легализация убийств нерожденных младенцев носила двойной характер: разрешение плюс активное поощрение.

В Петербурге суррогатная мать забрала новорожденных

Опубликовано ср, 14/12/2016 - 17:51 пользователем admin

В Петербурге суррогатная мать отказалась отдавать новорожденных близнецов биологическим родителям. Несмотря на то, что суд признал её действия недобросовестными, женщина уже записала себя и мужа в качестве родителей малышей, получила первоочередное право на получение квартиры и обжалует решение суда.

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