Главные новости
Опубликовано сб, 07/01/2017 - 23:18 пользователем admin
Опубликовано ср, 14/12/2016 - 17:51 пользователем admin
В Петербурге суррогатная мать отказалась отдавать новорожденных близнецов биологическим родителям. Несмотря на то, что суд признал её действия недобросовестными, женщина уже записала себя и мужа в качестве родителей малышей, получила первоочередное право на получение квартиры и обжалует решение суда.
Опубликовано сб, 10/12/2016 - 10:21 пользователем admin
Москва, 9 декабря. По инициативе министра Российской Федерации М.А. Абызова 8 декабря 2016 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание экспертной рабочей группы федерального уровня по вопросу рассмотрения общественной инициативы, посвященной вопросу частичного выведения операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Опубликовано чт, 08/12/2016 - 12:38 пользователем admin
Минздрав планирует выдавать лицензии на занятие народной медициной, пишет RT. Целители могут начать получать лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные врачи. Такие положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве. Зампред Совета Владимир Егоров рассказал RT, что соответствующие поправки в закон рассмотрят до конца года. Кроме того, будет создан реестр разрешённых народных методов.
Опубликовано ср, 07/12/2016 - 04:19 пользователем admin
Долгое время бесплодие для многих пар было неразрешимой проблемой. Но сейчас общество получило новый метод решения этой сложной задачи.
Однако, следует понимать, что вспомогательные репродуктивные технологии (с пока еще недоказанной безопасностью для женщины и ее будущих детей) изначально не должны позиционироваться, как панацея для решения демографической проблемы.
Страницы
Copyright © 2017, orthomed.ru.