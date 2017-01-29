Главные новости
Опубликовано вс, 29/01/2017 - 20:32 пользователем admin
Опубликовано сб, 28/01/2017 - 14:25 пользователем admin
Опубликовано ср, 11/01/2017 - 17:15 пользователем admin
Прошло ровно два года с того момента, когда Святейший Патриарх Кирилл выступил с инициативой отмены финансирования абортов из ОМС . Таким образом, Церковь пошла в наступление на одно из самых страшных явлений в жизни общества. С момента разрешения абортов незаконным правительством Ленина в практику вошло не только разрешенное убийство младенцев во чреве как таковое, но и введено государственное поощрение в виде субсидий на бесплатные аборты. Таким образом, легализация убийств нерожденных младенцев носила двойной характер: разрешение плюс активное поощрение.
Опубликовано сб, 07/01/2017 - 23:18 пользователем admin
Опубликовано ср, 14/12/2016 - 17:51 пользователем admin
В Петербурге суррогатная мать отказалась отдавать новорожденных близнецов биологическим родителям. Несмотря на то, что суд признал её действия недобросовестными, женщина уже записала себя и мужа в качестве родителей малышей, получила первоочередное право на получение квартиры и обжалует решение суда.
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