Главные новости
Опубликовано ср, 11/01/2017 - 17:15 пользователем admin
Прошло ровно два года с того момента, когда Святейший Патриарх Кирилл выступил с инициативой отмены финансирования абортов из ОМС . Таким образом, Церковь пошла в наступление на одно из самых страшных явлений в жизни общества. С момента разрешения абортов незаконным правительством Ленина в практику вошло не только разрешенное убийство младенцев во чреве как таковое, но и введено государственное поощрение в виде субсидий на бесплатные аборты. Таким образом, легализация убийств нерожденных младенцев носила двойной характер: разрешение плюс активное поощрение.
Опубликовано сб, 07/01/2017 - 23:18 пользователем admin
Опубликовано ср, 14/12/2016 - 17:51 пользователем admin
В Петербурге суррогатная мать отказалась отдавать новорожденных близнецов биологическим родителям. Несмотря на то, что суд признал её действия недобросовестными, женщина уже записала себя и мужа в качестве родителей малышей, получила первоочередное право на получение квартиры и обжалует решение суда.
Опубликовано сб, 10/12/2016 - 10:21 пользователем admin
Москва, 9 декабря. По инициативе министра Российской Федерации М.А. Абызова 8 декабря 2016 года в Доме Правительства Российской Федерации состоялось заседание экспертной рабочей группы федерального уровня по вопросу рассмотрения общественной инициативы, посвященной вопросу частичного выведения операций по искусственному прерыванию беременности из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
Опубликовано чт, 08/12/2016 - 12:38 пользователем admin
Минздрав планирует выдавать лицензии на занятие народной медициной, пишет RT. Целители могут начать получать лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные врачи. Такие положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве. Зампред Совета Владимир Егоров рассказал RT, что соответствующие поправки в закон рассмотрят до конца года. Кроме того, будет создан реестр разрешённых народных методов.
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