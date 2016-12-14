Минздрав планирует выдавать лицензии на занятие народной медициной, пишет RT. Целители могут начать получать лицензии на занятие народной медициной, так же как и традиционные врачи. Такие положения разрабатываются в Координационном совете по регулированию народной медицины при Минздраве. Зампред Совета Владимир Егоров рассказал RT, что соответствующие поправки в закон рассмотрят до конца года. Кроме того, будет создан реестр разрешённых народных методов.