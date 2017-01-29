Прошло ровно два года с того момента, когда Святейший Патриарх Кирилл выступил с инициативой отмены финансирования абортов из ОМС . Таким образом, Церковь пошла в наступление на одно из самых страшных явлений в жизни общества. С момента разрешения абортов незаконным правительством Ленина в практику вошло не только разрешенное убийство младенцев во чреве как таковое, но и введено государственное поощрение в виде субсидий на бесплатные аборты. Таким образом, легализация убийств нерожденных младенцев носила двойной характер: разрешение плюс активное поощрение.